Nach dem jüngsten GDPNow-Bericht der Federal Reserve Bank of Atlanta wird das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Vereinigten Staaten (USA) im dritten Quartal des Jahres voraussichtlich um 1,7% expandieren, nach einer Prognose von 1,8% am 24. Oktober. "Nach dem heute Morgen veröffentlichten Bericht der Advance Economic Indicators des U.S. Census ...

Den vollständigen Artikel lesen ...