Der Schweizer Konzern kauft 67 Prozent des chinesischen Unternehmens Shanghai Chargedot New Energy Technology. Diesen Anteil kann ABB in den kommenden drei Jahren weiter erhöhen.ABB investiert weiter in den Bereich Elektromobilität. Wie der Schweizer Konzern am Montag mitteilte, kauft das Unternehmen einen Mehrheitsanteil von 67 Prozent an dem Unternehmen Shanghai Chargedot New Energy Technology Co., Ltd. Laut ABB gehört Chargedot zu den führenden chinesischen Anbietern von Lösungen für Elektromobilität. Das Unternehmen liefert demnach AC- und DC-Ladestationen mit der zugehörigen Softwareplattform ...

