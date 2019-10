Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 28.10.2019 Kursziel: 9,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,80. Zusammenfassung: Aroundtown (AT) und der Gerwerbeimmobilien-Konkurrent TLG Immobilien AG (TLG) haben sich auf rechtlich nicht verbindliche Eckpunkte für einen möglichen Unternehmenszusammenschluss geeinigt. AT wird das Angebot an alle TLG-Aktionäre durch eine freiwillige öffentliche Übernahme unterbreiten. Das Umtauschverhältnis soll auf den jeweiligen NAVPS-Werten von Aroundtown und TLG basieren. Die Fusion würde einen Gewerbeimmobilien-Gigant schaffen, der als Europas größter Bürospezialist und drittgrößtes Immobilienunternehmen insgesamt gelten würde. Der Deal könnte die Aussichten für eine S&P Kreditrating-Anhebung auf A- verbessern. Das Management könnte danach teure Kredite abbezahlen und neue Schulden zu niedrigeren Konditionen aufnehmen. Dies sollte dazu beitragen, eine gute FFOPS- und NAVPS-Akkretion zu fördern. Unsere Bewertung lautet Kaufen mit einem Kursziel von EUR 9,80. First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.80 price target. Abstract: Aroundtown (AT) and commercial rival TLG Immobilien AG (TLG) have agreed on non-binding terms for a potential merger. AT will make an offer through a voluntary public takeover to all TLG shareholders. The exchange ratio will be based on the respective NAVPS values of Aroundtown and TLG. The combination would result in a commercial real estate powerhouse that would rank as Europe's top office-focused landlord and third largest real estate operator overall. The deal could also pave the way for an S&P credit rating upgrade to A-, which would allow management to retire expensive debt and issue new debt at lower coupons. This should help promote good FFOPS and NAVPS accretion. Our rating is Buy with a EUR 9.8 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19251.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

