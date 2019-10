BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Thüringer AfD-Fraktion, Björn Höcke, hat eine stärkere Rolle der Ost-Verbände in der Partei gefordert und eine eigene Kandidatur im Bundesvorstand offengehalten. "Wahlsieger wollen natürlich auch repräsentiert werden in den wichtigen Gremien der Partei", sagte er am Montag in Berlin. "Das ist normal und ich denke, wir haben einen Anspruch als Osten, deutlich repräsentiert zu werden." Die Partei werde "in den nächsten Tagen und Wochen darüber reden und auch einen Kompromiss finden". Eine Bewerbung um einen Posten im Bundesvorstand schloss er dabei nicht aus: "Das behalte ich mir vor, ob ich kandidiere oder nicht."

Höcke zeigte sich überzeugt, dass sein Erfolg bei der Landtagswahl in Thüringen auch mit dem Ansatz des solidarischen Patriotismus zu tun habe. Dieses identitätsbezogene und kulturalistische Konzept habe der AfD im Osten zur "Volkspartei" verholfen. "Ich glaube auch, dass dieser solidarische Patriotismus das Erfolgsmodell für die Gesamtpartei sein kann und sein sollte, wenn wir dann in den nächsten Jahren eine gesamtdeutsche Volkspartei werden wollen." Daher wünsche er sich im Bundesvorstand Vertreter, "die diesen Ansatz auch repräsentieren können und authentisch dafür stehen", sagte der Anführer der Parteiorganisation "Der Flügel", die der Verfassungsschutz als Verdachtsfall einstuft. Behördenchef Thomas Haldenwang hatte den Flügel als "immer extremistischer" bezeichnet.

Bundesvorstand offen für Höcke-Kandidatur

Rückendeckung erhält Höcke dafür auch von der Bundespartei. Er könne es sich durchaus vorstellen, "dass die ostdeutschen Landesverbände sagen, wir wollen noch stärker repräsentiert werden", erklärte der AfD-Vorsitzende und Fraktionschef im Bundestag, Alexander Gauland. Dies müsse allerdings der Bundesparteitag Ende November in Braunschweig entscheiden. "Das habe ich nicht zu kommentieren." Nach einer möglichen Kandidatur Höckes gefragt, sagte der Ko-Vorsitzende Jörg Meuthen: "Ich freue mich grundsätzlich über Wettbewerb." Zudem sei es "durchaus folgerichtig, wenn er es täte."

Bislang besteht der AfD-Bundesvorstand aus 13 Mitgliedern, davon kommen drei aus Ost-Landesverbänden ohne Berlin. Meuthen zufolge könnten es "vier, möglicherweise fünf Vertreter" werden. "In dieser Größenordnung werden wir es erleben."

Gauland: Höcke "steht mitten in der Partei"

Gauland verteidigte Höcke auch gegen den Vorwurf, dieser sei ein Faschist. "Sie wissen, dass das Unsinn ist." Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Meiningen geurteilt, dass Höcke als Faschist bezeichnet werden dürfe und dabei von "einer überprüfbaren Tatsachengrundlage" auszugehen sei. Gauland betonte, Höcke stehe "mitten in der Partei". Dabei sei ihm "völlig egal", ob Höcke etwa bei wirtschaftspolitischen Fragen "mitten in der Partei etwas linker" stehe "oder mitten in der Partei - bei der Identitätsfrage und historischen Fragen - etwas rechter." Wenn jemand ein Viertel der Wähler hinter sich vereine, "dann ist er bestimmt kein Randfigur".

Ko-Vorsitzender Meuthen erklärte, er könne diese Argumentation "nachvollziehen", würde einige Positionen Höckes allerdings "nicht als mittig klassifizieren". Meuthen lehnte es allerdings ab, sich von Höckes Konzept des solidarischen Patriotismus zu distanzieren. Zwar vertrete er eher die soziale Marktwirtschaft. Zwischen beiden Positionen gebe es aber "überhaupt keinen Dissens". Es sei normal, dass die AfD intern um Mehrheiten ringe, dies sei "innerparteilich gelebte Demokratie". "Wir sind keine Partei, die eine kleine Klientel abdeckt, sondern Volkspartei", so Meuthen.

