Traxens, Experte für hochwertige Daten und Dienstleistungen für die Lieferkettenindustrie, gibt heute eine Partnerschaft mit dem Rotterdamer Hafen bei einer bahnbrechenden Initiative für die Schifffahrtsindustrie bekannt. Als wichtiger Partner beim Smart Container-Projekt #WeAre42 wird Traxens Technologie bereitstellen, die dabei helfen soll, Fragen zur logistischen Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunft von Technologie in der Lieferkette zu beantworten.

Innerhalb von zwei Jahren soll "Container 42" an Häfen auf der ganzen Welt verschifft werden und Informationen austauschen, die er im Laufe dieser Datenerfassungsmission gesammelt hat. Der Container ist mit der Geräte- und Kommunikationstechnologie von Traxens ausgestattet, die über die Traxens Hub-Plattform IoT-Daten generiert. Traxens wird einen wichtigen Teil der gesamten integrierten Technologie liefern, die Veränderungen aller Parameter von Vibrationen über Beschleunigung, Position und Schall bis hin zu lokaler Luftverschmutzung, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen soll. Der Smart Container wurde außerdem mit Solarmodulen ausgestattet, und die Reise wird dazu beitragen, festzustellen, wie viel Strom der Container erzeugt und anschließend für die Datenerfassung verwendet.

Als einer der großen Häfen der Welt ist der Rotterdamer Hafen führend in der Digitalisierung und strebt danach, der "intelligenteste Hafen" der Welt zu werden. Traxens wurde als einer der Partner dieser revolutionären Initiative ausgewählt, um die Hafenlogistik, die Prozesse und die Art und Weise, wie Fracht weltweit transportiert wird, zu verändern.

Die bahnbrechende Internet-of-Big-Things-Technologie des Unternehmens liefert umfassende Echtzeitinformationen für das Management von Logistikanlagen auf der ganzen Welt und wurde 2019 mit dem Frost Sullivan's Technology Leadership Award ausgezeichnet.

"Traxens ist die Zukunft der Digitalisierung in der Lieferkettenindustrie. Unsere intelligente Technologie wird Daten von Container 42 bei dieser weltweiten Datenfindungsmission sammeln, generieren und aggregieren. Der Hafen von Rotterdam ist einer der führenden Häfen der Welt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm, um multimodale Lieferketten digital zu transformieren und die logistische Effizienz zu verbessern", sagte Jacques Delort, Managing Director bei Traxens.

"Wir freuen uns sehr, Traxens auf der Reise von Container 42 an Bord zu haben. Wir glauben, dass die Digitalisierung der Rotterdamer Hafendienste zu einem noch sichereren, schnelleren und zuverlässigeren Transport von Gütern beitragen wird", sagte Erwin Rademaker, Programmmanager bei der Hafenbehörde Rotterdam. "Irgendwann in der Zukunft wird es Rotterdam auch ermöglichen, die autonome Schifffahrt in seinem Hafengebiet einzuführen."

ÜBER DEN HAFEN VON ROTTERDAM

Ziel der Hafenbehörde Rotterdam ist es, die Wettbewerbsposition des Hafens als Logistikdrehscheibe und Industriekomplex von Weltrang zu stärken. Nicht nur in Bezug auf die Größe, sondern auch in Bezug auf die Qualität. Die Hafenbehörde leitet daher den Übergang zu nachhaltiger Energie ein und engagiert sich für die Digitalisierung, um den Hafen und die Lieferkette effizienter zu gestalten. Die Kernaufgaben der Hafenbehörde sind die nachhaltige Entwicklung, Verwaltung und Nutzung des Hafens sowie die Bereitstellung schneller und sicherer Dienstleistungen für die Schifffahrt.

Daten und Fakten über die Hafenbehörde und den Hafen von Rotterdam: https://www.portofrotterdam.com/en/our-port/facts-figures-about-the-port

ÜBER TRAXENS

Traxens generiert, sammelt, konsolidiert, bereichert und transformiert die Daten logistischer Objekte und Anlagen in ein leicht verständliches Format, das effektive Entscheidungen ermöglicht. Die bahnbrechende Internet-of-Big-Things-Technologie des Unternehmens liefert umfassende Echtzeitinformationen für das Management von Logistikobjekten und -anlagen an jedem Ort der Welt. Die Lösungen von Traxens digitalisieren multimodale Lieferketten und ermöglichen es Kunden, Kosten zu senken, Investitionen zu optimieren, Umweltauflagen einzuhalten und ihren Kunden Premium-Dienste anzubieten.

www.traxens.com

