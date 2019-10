EUR/USD verzeichnet am Montag bei 1,1105/10 einen Gewinn - Eurozonen M3 Geldmenge steigt im September um 5,5 % (Jahr) - Fokus des Marktes liegt in dieser Woche auf Brexit, FOMC, Daten - Die europäische Gemeinschaftswährung ist am Montag gestiegen und so konnte der EUR/USD über 1,1100 klettern, bevor die Dynamik im Bereich der 1,1100 verloren ging. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...