FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat sich zuversichtlich geäußert, dass Europa eines Tages eine gemeinsame Regierung haben wird. "Letzten Endes ist es das Interesse der einzelnen Länder, das zu einem künftigen europäischen Souverän führt", sagte Draghi bei der Veranstaltung zu seiner Verabschiedung in Frankfurt.

"Gemeinsam können wir unsere Interessen in der Weltwirtschaft wahren, internationale Regeln so beeinflussen, dass sie unseren Standards genügen und unsere Werte in internationalen Unternehmen durchsetzen." Keines dieser Ziele könne von einem Land alleine erreicht werden. "Souveränität zu teilen, ist in einer globalisierten Welt ein Weg, Souveränität zurückzugewinnen", sagte Draghi.

Draghi zufolge wächst die Erkenntnis, dass es hierfür eine politische Infrastruktur braucht. "Das zeigte sich bei den jüngsten Wahlen zum Europäischen Parlament, die vielleicht die erste dieser Wahlen war, bei der wirklich europäische Fragen ausgefochten wurden", sagte er.

Selbst jene, die die europäische Integration stoppen wollten, hätten hierzu die Institutionen angegriffen, aber nicht deren Legitimität in Frage gestellt. "Das ist erst der Anfang, aber er zeigt, dass sich unsere Union in die richtige Richtung bewegt", sagte der scheidende EZB-Präsident.

Mario Draghi bat zu seinem Abschied erneut um eine bessere Koordinierung von Geld- und Fiskalpolitik. Er sagte: "Niedrige Zinsen liefern heute nicht mehr so viel Stimulus wie früher, weil sich Investitionen in der Wirtschaft nicht mehr so stark rentieren. Geldpolitik kann zwar noch ihr Ziel erreichen, aber sie wirkt schneller und mit weniger Nebenwirkungen, wenn sich die Fiskalpolitik ihr anpasst."

Draghi übergab nach der Rede sein Amt symbolisch an Christine Lagarde und überreichte ihr dazu die Glocke, die er vor acht Jahren von seinem Vorgänger Jean-Claude Trichet erhalten hatte. "Ich habe sie in acht Jahren nie benutzt", sagte er.

