Um schneller und besser im Markt und für ihre Kunden unterwegs zu sein, hat KSG laut Ralph Fiehler viel Geld in die Hand genommen.

"Innerhalb von 3 Jahren haben wir an unseren beiden Standorten 35,3 Mio. Euro investiert", berichtet der Entwicklungschef. Mit knapp 17 Mio. Euro hat der Leiterplattenhersteller in der Fertigung die Mechanik, Lithografie und Chemie modernisiert und Kapazitätsengpässe beseitigt. Knapp 12 Mio. Euro wurden für den Neubau eines Zentrallagers ausgegeben und jeweils 3 Mio. Euro für Messtechnik und IT-Infrastruktur bzw. das ERP-System.

"Wir hinterfragen vieles und denken die Prozesse neu", beschreibt Matthias Stickel, Leiter Verfahrenstechnik die Situation von KSG, dem drittgrößten Leiterplattenhersteller in Europa. Im Sommer 2017 hatte KSG mit der Übernahme des Leiterplattenherstellers Häusermann im österreichischen Gars am Kamp die große Umstrukturierung gestartet. Äußerlich erkennbar ist der Kurs am forschen Erscheinungsbild der neuen Marke KSG, unter der seit letztem Herbst (2018) beide Leiterplattenwerke gebündelt sind.

Umstrukturierung beim Technologietag vorgestellt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...