Ausgaben für Digitalisierung wachsen in EU-Staaten langsamer als in USA und ChinaDigital-Gipfel in Dortmund setzt inhaltlichen Schwerpunkt auf digitale Plattformen Berlin, 28. Oktober 2019Der Markt für Produkte und Dienste der Informationstechnik und Telekommunikation (ITK) in der Europäischen Union...

Den vollständigen Artikel lesen ...