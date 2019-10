Paris (ots/PRNewswire) - Mit einem Auktionsrekord von 12,2 Millionen Dollar hebt sich Banksy auf dem Kunstmarkt deutlich von den anderen Künstlern ab. Doch vergessen Sie nicht, dass Kaws - ein weiterer Künstler der Graffiti Szene - im April in Hongkong einen neuen Rekord von 14,8 Millionen Dollar aufgestellt hat. Und was ist mit Jean-Michel Basquiat und Keith Haring?Trotz des Incognito Status von Banksy ist die Straßenkunst längst keine anonyme Kunstform mehr: Wer hat nicht von Sherpard Fairey (Obey) oder Invaders gehört? Wer kennt das Strichmännchen von Stik nicht? Von der Berliner Mauer bis Wynwood (Miami) wird die Straßenkunst von lokalen Behörden nicht nur toleriert, sie ist zur Attraktion geworden, ja ein "Must See" für Touristen. Für den Kunstmarkt ist die Straße zu einer Art Gewächshaus-Inkubator geworden.Thierry Ehrmann, Gründer/Geschäftsführer von ArtMarket.com und seine Abteilung Artprice erklärt: "Straßenkunst, die lange als illegal angesehen wurde, wird nun von Filmstars als Luxusprodukt gesammelt z. B. von Brad Pitt, Pharrell Williams, Leonardo DiCaprio. Basquiat bemalte manchmal die Wände der Appartements seiner Freunde. Wer würde sich heute darüber beklagen? Es liegt in der menschlichen Natur - insbesondere in der Natur der Behörden - zuerst zu klagen und am Ende, nach der Beobachtung der Reaktionen von Amateuren und Fachleuten - die Realität anzunehmen. Der Kunstmarkt ist der Anerkennung durch die Öffentlichkeit in der Regel weit voraus. Es gibt übrigens einen offensichtlichen Zusammenhang mit der Geschichte des Abode of Chaos, dem Firmensitz von ArtMarket.com, der eine ähnliche Entwicklung erlebt. Die Vision des Abode of Chaos, das sich zu einem hochmodernen Museum für zeitgenössische Kunst entwickelt hat, kommt im jüngsten Artikel von Julien Bouisset in der französischen Wochenzeitschrift Nouvel Observateur perfekt zum Ausdruck: Das Abode of Chaos, ein Prototyp des Museums der Zukunft."Read the article: https://www.nouvelobs.com/2049/20191022.OBS20117/la-demeure-du-chaos-prototype-du-musee-de-demain.htmlWatch the video: https://www.youtube.com/watch?v=29LXBPJrs-o&feature=youtu.be(Links) Jahres-Auktionsumsätze von Banksy, Haring und Kaws(Rechts) Kaws - Untitled (SM1) (2000) - 176 500 Dollar, SBI Art Auction Tokyo, 3-12-2018© KawsDie 75. Ausgabe des Journal spécial des Sociétés erkundet den gesetzlichen Rahmen der Straßenkunst unter folgendem Titel "Straßenkunst an der Schnittstelle zwischen Recht und Gesetz" (Le street art au carrefour des droits). Françoise Labarthe bemerkt ihrem einleitenden Artikel: "Heute entspricht der Begriff Straßenkunst nicht mehr nur einem geografischen Ort. Diese Kunstform ist zu einer Bewegung geworden, zu einem Mittel des individuellen Ausdrucks. Tatsächlich kann jeder Künstler als Straßenkünstler bezeichnet werden, ohne je auf der Straße gemalt zu haben. Der Begriff ist heute völlig flexibel und wird auf Arbeiten angewandt, die nun in Galerien ausgestellt und Gegenstand "Städtischer Kunstmessen" sind und deren Entstehung an der Schnittstelle zwischen strafbar, delinquent und gesetzlich - von Stigma und Ablehnung zu Anerkennung - vom Vergänglichen zum Bleibenden wechselt."Die Ausgabe umfasst auch ein Gespräch mit der Straßenkünstlerin Miss.Tic, die die Frage "Glauben Sie, dass Urban Art immer noch eine regelwidrige oder illegale Seite hat?", so beantwortet: "Viele Bewegungen sind anfänglich regelwidrig, und werden später offiziell anerkannt. Ich hatte auch eine regelwidrige Phase, doch heute hat die Straßenkunst diese Dimension verloren. Natürlich kann der Inhalt subversiv sein... auch meine eigenen Gedanken... Straßenkunst ist allerdings nur subversiv, wenn sie ohne Erlaubnis die Grenze des Vertretbaren überschreitet"..., und sie fährt fort:"Die Straßenkunst kann als Rampenlicht fungieren, heute hat sie sich aber zu einem Markt und einem Wirtschaftszweig entwickelt."Zur vollständigen Ausgabe: https://www.jss.fr/JSS_AS_WEB/DOC/JSS/2019/JSS_75.pdfTop 25 Künstler der Straßenkunst / Graffiti bei Auktionen 2019**vom 01/01/2019 bis 20/10/2019Künstler - Herkunftsland - Auktionsumsatz (2019 *)1. Jean-Michel BASQUIAT - Vereinigte Staaten - 93 849 000 Dollar2. KAWS - Vereinigte Staaten - 90 305 600 Dollar3. Keith HARING - Vereinigte Staaten - 26 445 400 Dollar4. BANKSY - Vereinigte Staaten - 24 594 500 Dollar5. INVADER - Frankreich - 1 507 800 Dollar6. STIK - Vereinigtes Königreich - 1 184 800 Dollar7. JONONE - Vereinigte Staaten - 710 700 Dollar8. Shepard FAIREY - Vereinigte Staaten - 623 300 Dollar9. FUTURA 2000 - Vereinigte Staaten - 328 300 Dollar10. MR BRAINWASH - Frankreich - 258 800 Dollar11. VHILS - Portugal - 204 300 Dollar12. BLEK THE RAT - Frankreich - 174 500 Dollar13. RETNA - Vereinigte Staaten - 145 100 Dollar14. JR - Frankreich - 125 800 Dollar15. CRASH - Vereinigte Staaten - 117 900 Dollar16. SPEEDY GRAPHITO - Frankreich - 109 400 Dollar17. A-ONE - Vereinigte Staaten - 99 300 Dollar18. SEEN - Vereinigte Staaten - 65 000 Dollar19. C215 - Frankreich - 60 000 Dollar20. QUIK - Vereinigte Staaten - 54 700 Dollar21. FAILE - Vereinigte Staaten - 49 800 Dollar22. ZHANG Dali - China - 31,300 Dollar23. D * FACE - Vereinigtes Königreich - 21 700 Dollar24. SWOON - Vereinigte Staaten - 20 300 Dollar25. COPE2 - Vereinigte Staaten - 17 600 Dollar Diese Rangliste für Straßenkünstler entspricht gemäß den Auktionsumsatz der Künstler im Jahr 2019 einem voll expandierenden Markt:- Kaws verzeichnet nun fast ebenso gute Ergebnisse wie Basquiat aufdem Sekundärmarkt- Invader und Stik haben seit dem Jahresbeginn jeweils über eineMillion Dollar umgesetzt.- Die amerikanischen Künstler beherrschen dieVersteigerungsergebnissen vor dem Vereinigten Königreich undFrankreich.- Zhang Dali bringt China in die internationale Straßenkunstszene Zhang Dali nimmt gerade an einer Ausstellung mit dem Titel From China with love in der Galerie Danysz / Paris teil (bis 30. 