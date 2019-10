Mönchengladbach (ots) -- Bank spendet 15 000 Euro- Geld fließt in internationale Hilfsprojekte Strahlende Gesichter bei Santander: Mit 15 000 Euro unterstützt die Bank über den Unternehmensbereich Santander Select mit "Caritas international", "Plan International" und "Aktion Deutschland Hilft" gleich drei der bedeutendsten Spendenorganisationen Deutschlands. Zur symbolischen Scheckübergabe besuchten heute Vertreter der Vereine die Mönchengladbacher Unternehmenszentrale."Als Bank möchten wir Verantwortung übernehmen und den Menschen Hilfe zukommen lassen, die dringend Unterstützung benötigen", betont Pascal Legrain, Direktor der Vermögensberatung bei Santander, den hohen Stellenwert des sozialen Engagements. "Es ist toll zu sehen, wie viel unsere Spende bewirken kann." José Pérez, Specialist bei Santander Select, fügt hinzu: "Das Besondere an dieser und weiterer Spenden von Santander Select: Die Mitarbeiter selbst haben ihre Herzensprojekte vorgeschlagen." Die Gelder fließen direkt in weltweite Hilfsprojekte, die Notleidende unterstützen und die Lebensbedingungen bedürftiger Menschen nachhaltig verbessern.Projekte, die Perspektiven schaffenDas Projekt "Gute Bildung für Kinder in Ruanda" der Kinderhilfsorganisation "Plan International" soll die Bildungssituation von Kindern in rund 20 Grund- und Sekundarschulen des ostafrikanischen Landes verbessern - beispielsweise über die Fortbildung von Lehrkräften oder durch neue Lernmaterialien. Hilfe für verwaiste Kinder in der nordäthiopischen Stadt Mekelle leistet "Caritas international" über ein Projekt, das die Straßenkinder nicht nur durch tägliche warme Mahlzeiten, sondern auch über Nachhilfeangebote unterstützt. Das Bündnis "Aktion Deutschland hilft" bündelt die Kräfte deutscher Hilfsorganisationen, um mit Hilfsprojekten zur Katastrophenvorsorge Leid zu verhindern, bevor es geschieht. Organisationen des Bündnisses sind weltweit in gefährdeten Regionen im Einsatz, um Menschen auf Katastrophen vorzubereiten.Neben den drei Vereinen erhalten noch weitere Aktionen und Vereine Unterstützung durch Santander Select, wie die Aktion Lichtblicke e.V., der Freie Schule Essen e.V., die Pfeifferschen Stiftungen, die Lebenshilfe e.V. oder auch der Deutsche Kinderhospizverein.Pressekontakt:Lucie SchepputatCommunications02161 690-9413lucie.schepputat@santander.deOriginal-Content von: Santander Consumer Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63354/4416942