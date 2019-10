Neuer Blog-Artikel: Trading als Puzzle-Stück des Gesamtbildes Leben (JK-Trading.com) - Der DAX begann die Handelswoche mit neuen Jahreshochs und robbte sich vor der FED erneut ein Stückchen näher an die 13.000er Marke heran. Wie bereits in der technischen Betrachtung zum Wochenstart am vergangenen Freitag thematisiert, war […] realistisch mit einer Aufwärtsdrift im DAX, Ziel um die letztwöchig markierten ...

