Frankfurt/Main, 28. Oktober (AFP) - Mario Draghi ist als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) verabschiedet worden. An seine Nachfolgerin Christine Lagarde gerichtet sagte Draghi am Montag, er verlasse die EZB in dem Wissen, dass die Präsidentschaft in ihren "fähigen Händen" liege. Neben Lagarde sprachen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein italienischer Amtskollege Sergio Mattarella auf der Veranstaltung in Frankfurt am Main. Die EZB habe bewiesen, dass sie finanzielle Unsicherheiten "durch unbegründete Ängste um die Zukunft des Euro" nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...