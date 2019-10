Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Analyst Keyur Parekh wertete in einer am Montag vorliegenden Studie die Ergebnisse einer Studie zu den Medikamenten Imfinzi und Tremelimumab gegen Lungenkrebs positiv. Das kommerzielle Potenzial hänge allerdings davon ab, wie sehr sich letztlich die Überlebensraten von Patienten von denen mit herkömmlicher Behandlung abheben./bek/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2019 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0107 2019-10-28/19:21

ISIN: GB0009895292