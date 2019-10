Nach der Landtagswahl in Thüringen will die Linke Gespräche mit SPD, Grünen, FDP und der CDU über Möglichkeiten einer Regierungsbildung führen. Das beschloss der Landesvorstand bei einer Sitzung am Montag in Erfurt. Demnach soll es erste Gespräche mit der SPD und den Grünen bereits in dieser Woche geben. "Wir haben uns auf kein Modell festgelegt und wir können das auch erst ernsthaft fokussieren, wenn wir die Gespräche geführt haben", sagte Linke-Chefin Susanne Hennig-Wellsow. Man wolle zunächst ausloten, was geht.

Ihrer Meinung nach machten Gespräche mit der CDU mit Blick auf das äußerst knappe vorläufige Ergebnis der FDP mehr Sinn, wenn das amtliche Ergebnis feststehe, sagte Hennig-Wellsow. Nach dem bisher vorläufigem Ergebnis hat die FDP geradeso den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft. Es gilt als nicht ausgeschlossen, dass sich das nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses noch ändern könnte.

Der bisherige Chef der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin Immanuel Hoff (Linke) sagte, Linke, SPD und Grüne stünden zusammen. Die entsprechenden Signale habe er von den beiden bisherigen Partnern bereits erhalten./htz/DP/he

