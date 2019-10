Der australische Dollar gewinnt gegenüber dem USD und dem NZD an Fahrt - Charttechnisch hat der AUD/USD noch Spielraum auf der Oberseite, mit einem kurzfristigen Ziel von 0,6855/60 Dollar - Der AUD/USD steigt am Montag den zweiten Tag in Folge dank der höheren Risikobereitschaft an den Finanzmärkten. Im Fokus stehen nun einige wichtige Konjunkturdaten ...

