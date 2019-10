The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2019



ISIN Name



AU000000ASL2 AUSDRILL LTD

CA1013981057 BOUGAINVILLE VENT.

GB00BHD66J44 ZEAL NETWORK SE EO 1

US2187301096 CORIN.VASC.ROBOT.DL-,0001

US58471A1051 MEDIDATA SOLUTIONS DL-,01

US8123621018 SEARS HOMETOWN+OUTL.ST.