Die Berichtssaison gewinnt in diesen Tagen an den Aktienmärkten an Fahrt und ein Blick auf die Aktienindizes zeigt, dass in den USA aktuell der Nasdaq-100-Index und der S&P500-Index neue Allzeithochs erreicht haben.Dies geht mit Diskussionen um die der aktuellen Konjunkturlage angemessene Geldpolitik einher. Und obwohl es am US-Repo-Markt in den vergangenen Wochen zu einigen Verspannungen kam, antizipieren die Aktienmärkte das Wohlwollen der Notenbanken. Erste konkrete Erwartung für diese Woche ist eine Zinssenkung der US-Notenbank. Und nicht wenige Marktteilnehmer gehen auch noch von einer zweiten Zinssenkung im Dezember aus.Keine Wiederholung von 2018 zu erwartenAnscheinend versucht man, die missglückte Forward Guidance von FED-Chef Powell vom letzten Jahr nicht zu wiederholen. Denn damals stieg der VIX zwischen Oktober und Dezember 2018 stark an, als die US-Notenbank neue Zinserhöhungen ankündigte, diese aber später nach lautstarker Verbalintervention von US-Präsident Trump zurückruderte.

