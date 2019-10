Strategische Finanzierung und neue Führungsposition bei 1025Connect für ein beschleunigtes Wachstum

AM Property Holding Corp. verkündete erfolgreichen Abschluss eines 21 Mio. USD-schweren Kreditrahmens für 1025OCR an, seinem 200.000 sq.ft. großen Technologiecenter mit Sitz in 1025 Old Country Road in Westbury, New York. Die Transaktion wurde im Rahmen der Rekapitalisierung und des strategischen Finanzierungsprogramms von der Metropolitan Bank und Steel Harbor geleitet, um das Wachstum bei 1025OCR und 1025Connect, dem führenden anbieterneutralen Zusammenschaltungsdienst mit direktem Zugang auf Unterseekabelsysteme und terrestrische Glasfasernetze bei 1025OCR, zu fördern.

"Diese Finanzierung ermöglicht uns, das Wachstum für unseren 1025OCR-Technologiecampus zu beschleunigen und von einer robusten Nachfrage nach Colocation- und Zusammenschaltungsdienstleistungen bei 1025Connect zu profitieren", sagte Jeff Wasserman, Vorsitzender der AM Property Holding. "Neben den beachtlichen Investitionen in Anlagen und Infrastruktur konnten wir das Führungsteam von 1025Connect erheblich durch die jüngsten Ernennungen von Frank Zachmann als Executive Director und John Danko als Director of Business Development verbessern."

1025OCR nutzt das neue Kapital, um seine Anlagen und den Betrieb des Technologiecenters zu optimieren. Das Unternehmen plant den Bau eines neuen Gebäudeeingangs mit direktem und kontrolliertem Zugang zu 1025Connect im Gebäude mit neuem Hauptbüro, um Kapazitäten aufzubauen und die Stabilität der Strom- und Kälteinfrastruktur, den sicheren Kontrollzugang und die Protokolle zu verbessern, um die Industriestandards zu erfüllen.

1025Connect ist die führende Colocation- und Zusammenschaltungsstelle auf Long Island mit über 15 Betreibern und Serviceprovidern im Gebäude, darunter Altice/Lightpath, Aqua Comms, CenturyLink, Crown Castle, DE-CIX Internet Exchange, Epsilon und Verizon. An einem der östlichsten Punkte der Vereinigten Staaten gelegen, bietet 1025Connect direkten Zugang zu mehreren Tiefseekabelsystemen in Nordamerika, Europa und Lateinamerika mit der Fähigkeit, die Glasfaserrouten von Manhattan für eine höhere Netzwerkredundanz und -diversität zu umgehen.

Die Bank Street Group, eine private Investmentbank, betreut Wachstumsunternehmen im Bereich Kommunikation, Medien und Technologie. Sie ist der exklusive Finanzberater von AM Property in Verbindung mit den finanziellen und strategischen Initiativen für 1025Connect.

Über 1025OCR

1025OCR besitzt 1025 Old Country Road in Westbury, New York. Das Gebäude ist eine 200.000 sq.ft große Gewerbefläche. In dieser vielseitigen Immobilie befinden sich Büroräume, ein Colocation-/Datencenter, ein Business Accelerator, drahtloses Zugangssystem über das Dach, CLEC- und Notfallwiederherstellungs-Pods. Das Gebäude wird von der AM Property Holding Corp. verwaltet.

Über 1025Connect

1025Connect ist der führende netzwerkneutrale Carrier Hotel Meet-Me Room (MMR) von Long Island für Netzwerkkonnektivität und Colocation, auf einer Fläche von 200.000 sq.ft in 1025 Old Country Road in Westbury, New York. Die Anlage ist bekannt für die Vernetzung des globalen Unterseekabelsystems für terrestrische Netzwerke. Außerdem bietet es die Möglichkeit, Manhattan zu umgehen, um so für eine größere Netzwerkdiversität zu sorgen. 1025Connect dient als Host für den östlichsten Peering-Punkt im Metrobereich von New York für einfacheren Zugang und Bereitstellung des an "Continental Edge" zugeteilten Inhalts. Alles ohne monatliche Cross-Connect-Gebühren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.1025connect.com.

