Mit einem kräftigen Plus ist die Aktie von Virgin Galactic an der New Yorker Börse gestartet. Jetzt könne jeder in eine Raumfahrtfirma investieren, sagte Milliardär Richard Branson. Ende 2018 hatte Virgin Galactic zumindest ein bisschen Raumfahrtgeschichte geschrieben. Die Raumfahrtfirma von Milliardär Richard Branson hatte erstmals Menschen ins All befördert. Jetzt schreibt das Unternehmen ein bisschen Börsengeschichte. Denn seit dem Debüt am Montag ist Virgin Galactic das erste kommerzielle Unternehmen für private Weltraumausflüge an der Börse. Das unter dem Kürzel "SPCE"...

