Fortschrittliche Technologie sorgt für sichere und effiziente Wahlen

Dank des neuen Systems, das in Zusammenarbeit mit dem Technologieunternehmen Smartmatic implementiert wurde, hat Argentinien die Wahlergebnisse während seiner Parlamentswahlen mit Rekordgeschwindigkeit verarbeitet. Die Abstimmung fand am 27. Oktober statt.

Nur drei Stunden nach Ende der Abstimmung waren 70,48 der Auszählungsberichte (in Argentinien als "Telegramme" bezeichnet) digitalisiert, sicher übertragen und in das System hochgeladen worden. Bis Mitternacht wurden 96,08 der Telegramme verarbeitet.

Wahlbeobachter der politischen Parteien verfolgten den gesamten Prozess aufmerksam. Das hohe Transparenz- und Geschwindigkeitsniveau, mit dem die Ergebnisse verarbeitet und veröffentlicht wurden, ermöglichte es den Hauptkandidaten, den Wahlausgang kurz nach Bekanntgabe der Ergebnisse öffentlich anzuerkennen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir die argentinischen Behörden bei diesen wichtigen Wahlen durch den Einsatz der unübertroffenen Smartmatic-Technologie unterstützen konnten. Wir konnten schnelle und genaue Ergebnisse liefern, was den politischen Parteien und dem Land insgesamt ein Gefühl der Sicherheit gibt", so Antonio Mugica, CEO von Smartmatic.

Nach Angaben der Wahlbehörden lag die Wahlbeteiligung bei über 80 %. Die Wähler wählten unter vier Kandidaten für den Regierungschef und sechs Zusammensetzungen für den Präsidenten und den Vizepräsidenten. In acht Provinzen kämpften 72 Kandidaten um Senatssitze, und 595 Kandidaten kämpften auf nationaler Ebene um Abgeordnetensitze.

Smartmatic lieferte sichere Technologie für die Digitalisierung und Übertragung der Telegramme sowie für die Konsolidierung und Veröffentlichung der Ergebnisse. Wie bei den Vorwahlen im August wurden die Telegramme direkt von über 10.000 Wahllokalen an zwei Konsolidierungszentren übermittelt. Rund 1.700 Bediener in den Konsolidierungszentren transkribierten die in den Telegrammen enthaltenen Informationen und luden sie in das System hoch.

"Aufgrund der Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der die Ergebnisse veröffentlicht wurden, fielen Fehlinformationen über die Technologie, die über soziale Medien und andere Nachrichtenkanäle weit verbreitet wurden, flach und wurden leicht diskreditiert. Die Argentinier begrüßten heute die von den Behörden eingeführten Neuerungen, welche die Wahlen effizienter und transparenter machen", fügte Mugica hinzu.

Smartmatic nahm an Argentiniens Wahlen im Jahr 2019 teil, nachdem das Unternehmen den Zuschlag bei zwei öffentlichen Ausschreibungen erhalten hatte, an denen internationale Wahltechnologiefirmen teilgenommen hatten.

Es wird erwartet, dass die vorläufigen Ergebnisse, wie bei den Vorwahlen, die endgültige Stimmenauszählung genau widerspiegeln werden. Im August betrug der Unterschied zwischen den vorläufigen und den endgültigen Ergebnissen in allen argentinischen Provinzen weniger als 1 %.

Über Smartmatic

Smartmatic ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Wahlsystemtechnologien spezialisiert. Als weltweit führender Anbieter von sicheren, transparenten und überprüfbaren Abstimmungssystemen setzt Smartmatic weltweit den Standard für Wahlintegrität, einschließlich verschlüsselter Ergebnisübertragung, Stimmzettel-Sicherungskopien, umfassender Prüfung und erstmaliger Verwendung von Blockchain-Technologie zur Sicherung der Online-Abstimmung. Weitere Informationen über Smartmatic finden Sie unter www.smartmatic.com

