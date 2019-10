Neuerungen wie der Rettungsfonds ESM haben seit der Euro-Krise die Lage in Europa verbessert, wie eine Studie zeigt. An einigen Stellen bleibt die Staatengruppe aber anfällig.

Die Euro-Zone hat einer Studie zufolge seit der Staatsschuldenkrise in den Jahren 2010 bis 2012 deutlich an Stabilität gewonnen, bleibt an einigen Stellen aber anfällig. Professor Christoph Kaserer von der Technischen Universität München kommt in einer Reuters am Dienstag vorliegenden Analyse zu dem Schluss, dass mehrere Neuerungen die Lage verbessert haben.

Aufgeführt werden etwa der Rettungsfonds ESM, die neue Praxis bei der Überwachung von Banken, die Möglichkeit einer Abwicklung maroder Geldhäuser sowie Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Die jüngste Debatte über höhere Haushaltsdefizite in Italien habe gezeigt, ...

