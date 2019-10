Advanced Sterilization Products (ASP) gab heute seine neue Markenstrategie bekannt, die eine aktualisierte Mission, ein neues Logo und eine überarbeitete Website umfasst.

Die neue Mission, Patienten in ihren kritischsten Momenten zu schützen, ist ein Wegweiser für die Zukunft, um in den vielen kritischen Momenten, die die Patienten während des gesamten Behandlungszyklus durchleben, eine größere Rolle beim Schutz der Patienten zu spielen.

Die US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berichten, dass sich Patienten täglich Infektionen in Gesundheitseinrichtungen zuziehen, während sie aufgrund anderer Beschwerden behandelt werden. Diese Infektionen können verheerende emotionale, finanzielle und medizinische Auswirkungen haben. ASP, ein Pionier der Niedrigtemperatur-Wasserstoffperoxid-Sterilisationstechnologie, bietet Technologien zur Infektionsprävention, die Patienten davor schützen, sich im Krankenhaus Infektionen zuzuziehen.

"In unserem Geschäft steht immer viel auf dem Spiel, und der Standard der Patientenversorgung hängt von der Verhütung von Infektionen ab", so Dominic Ivankovich, President von ASP. "Unsere aktualisierte Marke spiegelt das unerschütterliche Engagement des Unternehmens für die Patientensicherheit wider, und wir sind bestrebt, unser Geschäft auszuweiten, um innovative Produkte und Lösungen auf den Gesundheitsmarkt zu bringen, die es uns ermöglichen, wirklich für die Patienten da zu sein, um sie in ihren kritischsten Momenten zu schützen."

Die vertikalen Linien der neuen ASP-Marke sind vom Sterilisationsprozess inspiriert und vermitteln Beschleunigung und Fortschritt, was die Weiterentwicklungen und Innovationen symbolisiert, auf die ASP kontinuierlich hinarbeitet. Auf einer neuen Website unter asp.com werden ASPs Sterilisationsgeräte für Medizinprodukte, Aufbereitungs- und Reinigungssysteme für Endoskope sowie biologische Indikatoren vorgestellt, die ASPs Mission, Infektionen im klinischen Umfeld zu eliminieren, unterstützen.

ÜBER ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Infektionsprävention, die das Niveau der Gesundheitsfürsorge und die Sicherheit der Patienten erheblich erhöhen. Dank unserer wegweisenden Technologie, unseres weltweiten Vertriebs und unserer etablierten Führungsposition vereinfachen wir den täglichen Erwerb und Einsatz von Produkten und Dienstleistungen zur Infektionsprävention für Tausende von medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt. So können sich unsere Kunden auf das konzentrieren, was sie am besten können Infektionen verhindern und Leben retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ASP.com.

