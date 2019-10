Diverse Unsicherheitsfaktoren haben an den internationalen Aktienmärkten in den vergangenen Monaten zu erhöhter Volatilität geführt. Eine Folge: Anleger flüchten in Anleihen und Cash - und dies so stark wie zuletzt vor elf Jahren.? Unsicherheitsfaktoren sorgen für hohe Volatilität an Aktienmärkten? Hunderte Milliarden US-Dollar werden aus US-Aktien abgezogen? Anleihen und liquide Mittel Nutznießer dieser EntwicklungUnsicherheit hält Welt in AtemEs gibt viele Faktoren, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...