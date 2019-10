Die Rekordjagd an den Börsen nimmt wieder Fahrt auf und die Berichtssaison steuert auf ihren Höhepunkt zu. Im Fokus stehen Zahlen von vier Dax-Firmen.

Geopolitische Verwerfungen bleiben aus, an Anlage-Alternativen mangelt es und die Berichtssaison verläuft bisher ordentlich: Auf dieser Grundlage peilen Dax-Anleger in dieser Woche die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten an.

Vorbörslich pendelt der Dax am Dienstagmorgen um den Stand des Vortages. Zu Wochenbeginn legte der deutsche Leitindex am Montag 0,4 Prozent auf 12.941,71 Zähler zu. Zwischenzeitlich hatte er bei 12.986 Punkten ein neues Jahreshoch erreicht. Seit Jahresanfang summiert sich das Dax-Plus auf 22 Prozent, allein in der vergangenen Woche waren es zwei Prozent.

Am Dienstag stehen Quartalszahlen im Fokus der Anleger. Aus der ersten deutschen Börsenliga präsentieren Fresenius, FMC und Beiersdorf ihre Ergebnisse. Die Deutsche Börse veröffentlichte ihre Ergebnisse bereits Montagabend.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street setzen Anleger auf eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der S&P 500 kam am Montag auf 3039 Zähler und notierte 0,6 Prozent fester auf einem neuen Rekordhoch. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte 1,0 Prozent zu und schloss mit 8326 Punkten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 0,5 Prozent auf 27.091 Punkte.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass der erste Teil des Handelsabkommens mit China beim Gipfeltreffen in Chile im kommenden Monat unterzeichnet werden könnte. Das sorgte bei Investoren für Erleichterung. Die befürchten weiterhin, dass der Handelskonflikt die heimische Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen dürfte.

2 - Handel in Asien

Die asiatische Aktien folgten am Dienstag dem Auftrieb der Wall Street und stiegen auf ein Dreimonatshoch. Hoffnungen auf Fortschritte bei den handelspolitischen Gesprächen zwischen den USA und China und neue Impulse von der US-Notenbank Federal Reserve trieben die Kurse. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 22.975 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1663 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

3 - Abstimmung zu Neuwahlen in Großbritannien

In London unternimmt Premierminister Boris Johnson voraussichtlich am Dienstag einen neuen Anlauf, Neuwahlen durchzusetzen. Ein erster Antrag war am Montagabend im Unterhaus abgelehnt worden. In einer zweiten Abstimmung setzt der Premier auf eine einfache Mehrheit.

Johnson spekuliert auf einen Sieg bei den geplanten Parlamentswahlen, die am 12. Dezember stattfinden sollen, um gestärkt den Brexit in die Tat umzusetzen. Die EU verlängerte die Frist für den britischen EU-Austritt auf den 31. Januar 2020 - also fast ein Jahr nach dem ursprünglich ...

