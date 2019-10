Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ENERGIEBRANCHE - Die Stromerzeuger werden schon in diesem Jahr ihr Ziel erreichen, die CO2-Emissionen bis zum kommenden Jahr um 40 Prozent zu senken. Das geht aus Hochrechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft auf Basis der Zahlen der ersten 10 Monate dieses Jahres hervor. Womöglich wird das Ziel sogar übererfüllt. (FAZ S. 21)

DEUTSCHLAND - "Deutschland setzt auf die Industrien von gestern", sagte der französische Ökonom Patrick Artus, in einem Interview. Er zeichnet ein düsteres Bild von der Lage in Deutschland. Denn die deutschen Unternehmen würden sich in einer Welt, die weniger produziere und mehr Dienstleistungen brauche, völlig falsch orientieren. (FAZ S. 20)

GRIECHENLAND - Das Direktorium des ESM hat die vorzeitige Rückzahlung von IWF-Krediten durch Griechenland genehmigt. Die Schuldenquote des Landes wird erstmals seit sieben Jahren sinken. Die langfristige Schuldentragfähigkeit verbessert sich. (Handelsblatt S. 14)

HEIZUNGEN - Die im Klimapaket angekündigten Maßnahmen zur CO2-Reduzierung in Gebäuden haben die Heizungshersteller kalt erwischt: Nach Angaben des Zentralverbandes Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) hat die Aussicht auf staatliche Zuschüsse Auftragsstornierungen in dreistelliger Millionenhöhe zur Folge. Eine von der obersten Interessenvertretung des Handwerks durchgeführte Befragung der Mitgliedsbetriebe ergab, dass allein in den vier Wochen nach Bekanntgabe der geplanten Fördermaßnahmen hochgerechnet mehr als ein Drittel der rund 24.000 Innungsbetriebe durchschnittlich jeweils zwei Auftragsstornierungen erhalten haben. "Die von den Eigenheimbesitzern zurückgenommenen Aufträge summieren sich nach unserer Schätzung bereits jetzt auf einen dreistelligen Millionenwert", sagte Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. (Welt S. 10)

October 29, 2019

