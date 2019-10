Und zwar im letzten Quartal. Das lag unter den Erwartungen, aber immerhin: es reichte für 2 % Kursgewinn gestern. Denn Google bietet für Fitbit und eröffnet den Reigen für andere Objekte ähnlicher Art wie z.B. GoPro. Wie diese Gesellschaften in das Google-Konzept passen ist auf den ersten Blick schwer erkennbar. Aber: Der Erwerb von Märkten als ganzes (vor allem Kunden) ist das wichtigste Ziel für alle User-Konzerne. Bei GoPro ist die Chance noch da. Schauen Sie sich den Chart an.



