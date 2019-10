Wie der Pharmakonzern am Dienstag mitteilte, wurde die Frist nun bis zum 25. November 2019 verlängert. Ansonsten wäre die Frist am morgigen Mittwoch abgelaufen. An den Konditionen wurde sonst nichts geändert.Demnach bietet Roche den Spark-Aktionären auch weiterhin 114,50 US-Dollar je Spark-Aktie. Den Zukauf würde sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...