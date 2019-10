Es gibt wohl kein Wertpapier in der deutschen Börsenlandschaft, das Anleger so polarisiert wie die Aktie von Wirecard (WKN: 747206). Die kritische Berichterstattung der Financial Times sowie unzählige Short-Attacken sind den meisten Investoren hinlänglich bekannt und bieten wohl genügend Stoff für eine eigene Netflix-Serie. Vorwürfe der Generierung von Scheinumsätzen Unter anderem wird dem deutschen Zahlungsdienstleister vorgeworfen, Scheinumsätze durch die Unternehmenstochter Al Alam Solutions ...

Den vollständigen Artikel lesen ...