Der Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat kann weiter auf den Boom bei veganen Burger setzen, der mittlerweile selbst McDonald's, KFC und Co. anstecken konnte: Beyond Meat hat seinen ersten Quartalsgewinn eingefahren.

Der amerikanische Fleischersatzhersteller Beyond Meat hat zum ersten Mal einen Gewinn eingefahren und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut an. Die vegane Burgerfirma meldete einen Quartalsüberschuss von 4,1 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Millionen zu Buche gestanden hatte.

Das entspricht einem Quartalsüberschuss von 6 Cents pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 1,45 Dollar pro Aktie ein Jahr zuvor. Analysten hatten mit einem Gewinn von ...

