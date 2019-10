The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US913017CK33 UTD TECHN. 16/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1405767358 INT.F.FAC.F.IMMUNIS.16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1511019413 AZURE NOVA I.FI.16/19 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1511665553 KRED.F.WIED.16/19 MTN NK BD02 BON NOK N

CA DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO FD00 EQU EUR N