The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0106602714 PFZ.SCHW.KT.BKN 09-19 398 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0119015060 PFZ.SCHW.KT.BKN 10-19 404 BD00 BON CHF NCA 9S2Y XFRA CH0240672193 SYNGENTA FIN. 14-19 MTN BD00 BON CHF NCA XFRA DE000DG4UCH9 DZ BANK IS.A804 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH6H94 HCOB IS 16/19 BD00 BON EUR NCA XFRA US032511BM81 ANADARKO PET. 2021 BD00 BON USD NCA XFRA US032511BP13 ANADARKO PET. 2046 BD00 BON USD NCA W9OE XFRA XS0847087714 OTTO GCKG ANL.12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB0U9D0 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR NCA E1UB XFRA NL0000168714 ACHMEA 06-UND. MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US12686CBA62 CABLEVISION SYST. 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US459200AG65 INTL BUS. MACH. 2019 BD01 BON USD NCA 4I1Q XFRA US718172CC11 PHILIP MORRIS INTL 17/19 BD01 BON USD NCA E83A XFRA XS0783933350 EP ENERGY A.S. 12/19 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA XS1079786239 COVENTRY BLDG 14/UND. FLR BD01 BON GBP NCA C68A XFRA XS1405766202 CRYSTAL ALMOND 16/21 REGS BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3U72 LB.HESS.THR.CARRARA11A/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VA5 LB.HESS.THR.CARRARA11D/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VD9 LB.HESS.THR.CARRARA11E/18 BD02 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3VG2 LB.HESS.THR.CARRARA11F/18 BD02 BON EUR NCA 1CLA XFRA US13057QAF46 CALIFORNIA RES. 2024 BD02 BON USD NCA XFRA US742718EG08 PROCTER GAMBLE 2019 BD02 BON USD NCA XFRA US742718EH80 PROCTER GAMBLE 2019 FLR BD02 BON USD NCA XFRA US913017CF48 UTD TECHN. 16/19 BD02 BON USD N