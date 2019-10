FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstand des Gesundheitskonzerns Fresenius Medical Care bekommt Zuwachs. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde Frank Maddux in seiner Funktion als Global Chief Medical Officer mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in das Führungsgremium berufen. Maddux bekleidet die Position des Global Chief Medical Officer seit März, sie ist neu geschaffen worden, um klinische Forschung und Therapie stärker zu verzahnen. Diese Bedeutung werde mit der Aufnahme in den Vorstand unterstrichen.

October 29, 2019 02:19 ET (06:19 GMT)

