Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Facebook vor Zahlen zum dritten Quartal von 250 auf 260 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Ju erhöhte das Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie, weil er seine Bewertung für das Soziale Netzwerk nun am Jahr 2020 festmacht. Beim Zwischenbericht rechnet der Experte mit Aussagen zu den Investitions- und Kostenzielen. Er verspricht sich 2020 die Rückkehr zum Wachstum beim Free Cashflow./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 04:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US30303M1027

AXC0067 2019-10-29/07:53