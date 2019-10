Ein hochmodernes nicht-invasives System für Aufbau und Stärkung der Bauch-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur

Cynosure, eine Unternehmenssparte von Hologic, hat in Europa und dem Nahen Osten StimSureauf den Markt gebracht, eine nicht-invasive elektromagnetische Technologie zum Aufbau und zur Stärkung der Bauch-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Dieser jüngste Zuwachs im Body-Portfolio von Cynosure ergänzt SculpSure und TempSure, um den Kunden eine Ganzkörperlösung anzubieten.

StimSure ist eine hochmoderne nicht-invasive elektromagnetische Behandlung zum Aufbau und zur Stärkung der Muskulatur. Das Gerät hat die CE-Kennzeichnung für Muskelatrophie erhalten. Es eignet sich zur Stärkung und Festigung der Bauch-, Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur durch Kontraktion/Stimulation der Muskeln mittels Auslösung von bis zu 24.000 Muskelkontraktionen in nur 20 bis 30 Minuten für natürliche Ergebnisse.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden eine Reihe innovativer Technologien anzubieten, die nicht nur effektiv sind, sondern auch Qualität und eine lange Lebensdauer bieten", so Jan Verstreken, Regional President, EMEA Kanada von Hologic. "Durch die Ergänzung unseres Body-Contouring-Portfolios mit StimSure bieten wir unseren Kunden nun gemeinsam mit WarmSculpting von SculpSure für die Fettzellenzerstörung und TempSure für die Hautstraffung ein komplettes Trio für die Körperkonturierung."

Die StimSure-Applikatoren erzeugen ein elektromagnetisches Feld, das die Motoneuronen der Körpermuskeln stimuliert und so Muskelkontraktionen wie bei einer Bewegung oder beim Training auslöst. Durch die gehaltene Anspannung infolge einer Reihe von überlagerten Einzelzuckungen wird eine "maximale tetanische Kontraktion" erzeugt, die zu einem effizienteren Wachstum der Muskelfasern führt. StimSure arbeitet mit 1,0 Tesla pro Applikator und erzeugt somit ein elektromagnetisches Feld, das die gesamte Zielmuskelgruppe erfasst.

Vier vordefinierte Programme und die Option, personalisierte Programme auf dem StimSure zu erstellen, ermöglichen den Kunden maßgeschneiderte Behandlungen. StimSure ist für ein breites Spektrum von Personen geeignet, ausgenommen fettleibige Patienten. Es ist zudem nicht für die Gewichtsabnahme vorgesehen. StimSure ist einfach zu bedienen, mit einem sicheren Befestigungsgurt ausgestattet und kann durch leichte Kleidung hindurch verwendet werden. Es können ein oder zwei Applikatoren verwendet werden, ein Applikatorarm ist verfügbar. Für optimale Ergebnisse werden sechs bis acht Behandlungen (zweimal pro Woche) empfohlen.

StimSure ist nur in bestimmten Ländern der Regionen EMEA und Australasien erhältlich. Das Gerät ist in den USA nicht verfügbar.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc. ist ein innovatives Medizintechnik-Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen durch frühzeitige Erkennung und Behandlung spezialisiert hat. Weiterführende Informationen zu Hologic finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, The Science of Sure sowie die zugehörigen Logos sind eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Niederlassungen in den USA und/oder anderen Ländern. Cynosure und SculpSure sind eingetragene Marken von Cynosure, LLC.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung kann sogenannte zukunftsbezogene Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, darunter auch Aussagen zum Einsatz der Produkte von Hologic. Es kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte die hier beschriebenen Ergebnisse erzielen oder dass diese Ergebnisse bei jedem Patienten erzielt werden, da die tatsächlichen Wirkungen der Anwendung der Produkte nur auf Einzelfallbasis beurteilt werden können. Des Weiteren kann nicht garantiert werden, dass diese Produkte wirtschaftlich erfolgreich sind oder eine bestimmte Absatzhöhe erreicht wird. Hologic lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsbezogenen Aussagen für die Wiedergabe etwaiger Änderungen hinsichtlich der Erwartungen oder Ereignisse, Bedingungen bzw. Umstände ab, auf denen diese Angaben bzw. zukunftsbezogenen Aussagen gründen.

