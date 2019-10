Leichte Verluste am Devisenmarkt: Sowohl der Euro als auch das britische Pfund geben im frühen Handel an diesem Dienstag etwas nach.

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1090 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1087 Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...