EBITDA der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) auf 187,4 Mio. EUR mehr als verfünffacht, Rekord-Exit von Solidus Solutions mit positivem Ergebnisbeitrag von über 100 Mio. EUR In den ersten neun Monaten 2019 erzielte AURELIUS ein EBITDA des Gesamtkonzerns von 187,4 Mio. EUR und konnte damit den Vorjahreswert von 37,4 Mio. EUR mehr als verfünffachen. Dabei trug der Verkauf der Konzerntochter Solidus Solutions einen positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von über 100 Mio. EUR bei. AURELIUS konnte mit dieser Transaktion den bisher größten Verkauf der Unternehmensgeschichte ...

