Die Börse ist keine Einbahnstraße: Das mussten die Aktionäre des Nahrungsmittelproduzenten Beyond Meat spätestens in den letzten Wochen doch deutlich zur Kenntnis nehmen. Die Aktie des auf Fleischersatzprodukte spezialisierten Unternehmens gehörte seit dem IPO im Mai dieses Jahres zu den absoluten Highflyern an der Wall Street.

Den vollständigen Artikel lesen ...