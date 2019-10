Von Max Colchester

LONDON (Dow Jones)--Eine britische Parlamentswahl noch in diesem Jahr bleibt wahrscheinlich, um die Pattsituation beim Brexit zu lösen. Kurz nachdem das Parlament eine erste Vorlage von Premierminister Boris Johnson für eine vorgezogene Wahl am 12. Dezember blockiert hat, kündigte er einen neuen Versuch an. Die Gesetzesvorlage ist dazu gedacht, an die Oppositionsparteien zu appellieren und wird wahrscheinlich bereits an diesem Dienstag zur Abstimmung gestellt.

Für die erste Vorlage wäre eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig gewesen, um eine Wahl anzusetzen. Johnsons neuer Ansatz ist es, die Oppositionsparteien mit einem neuen Gesetz, das zu einer Wahl aufruft, an Bord zu bringen. Das würde nur eine einfache Mehrheit im Parlament erfordern.

Johnson hatte gezögert, diesen Schritt diese Woche zu tun, weil solche Gesetze geändert werden können. Jetzt hofft der Premierminister auf die Unterstützung von zwei kleineren Parteien, der Scottish National Party und den Liberaldemokraten, die signalisiert haben, dass eine Wahl am 9. Dezember abgehalten werden könnte. Die Liberaldemokraten wollen eine Abstimmung am 9. Dezember, um sicherzustellen, dass Studenten wählen können, bevor sie in den Weihnachtsferien nach Hause gehen.

Regierungsbeamte fragen sich unterdessen, ob ein neues Gesetz schnell genug durchgesetzt werden kann, um die Abstimmung abzuhalten. Zwischen der letzten Sitzung des Parlaments und einer Parlamentswahl muss eine Frist von fünf Wochen liegen. Andere Oppositionsparteien könnten versuchen, das vorgeschlagene Gesetz zu ändern, um die Abstimmung mehr nach ihrem Geschmack zu gestalten, etwa indem das Wahlalter herabgesetzt wird.

