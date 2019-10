Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Starker Umsatzschwung führe bei dem Pharmakonzern zu der erwarteten operativen Dynamik, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sprach von einem starken Wachstum bei etablierten Medikamenten, was neben den Schwellenländern wohl auch den gestandenen Märkten zu verdanken sei./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0009895292