Der Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), Philip Lowe, bekräftigte während seiner geplanten Rede am Dienstag, in Canberra, dass der Vorstand bereit sei, die Geldpolitik bei Bedarf weiter zu lockern. Es steht fest, dass Zinssenkungen der Wirtschaft helfen und es ist ein sanfter Wendepunkt des Wirtschaftswachstums zu erkennen, fügte Lowe hinzu. ...

