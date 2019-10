Der größte Absatzmarkt für deutsche Autobauer schrumpft, Chinas Regierung bremst Neuzulassungen. Darunter leidet vor allem VW.

Das schnelle Wachstum der deutschen Autohersteller in den zurückliegenden Jahrzehnten wäre ohne den chinesischen Markt undenkbar gewesen. Der Aufstieg der Volksrepublik zum größten Automarkt der Welt sorgte bei Volkswagen, Daimler und BMW für Milliardengewinne. Volkswagen verkaufte zuletzt fast jedes zweite Auto in China, was jährlich drei bis vier Milliarden Euro Gewinn in die Kassen der Wolfburger spülte. Der VW-Konzern ist mit rund 15 Prozent Marktanteil sogar Marktführer in China. Daimler setzt rund jedes dritte Auto in China ab, BMW jedes vierte.

Was in guten Zeiten wie ein Turbo wirkte - die starke Rolle der Deutschen in China - wird ...

