Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer Ratssitzung am Donnerstag wie erwartet keine neuen Beschlüsse gefasst, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen seien unverändert geblieben, zudem sei die Forward Guidance wiederholt worden. Erst im September habe der EZB-Rat ein umfangreiches Maßnahmenpaket auf den Weg gebracht. Insofern sei trotz anhaltend schwacher Konjunktur- und Inflationsdaten von einer Politik der ruhigen Hand für die Oktobersitzung auszugehen gewesen. Zum QE habe Draghi geäußert, dass bis zu einer notwendigen Anpassung der Issuer Limits noch einige Zeit verstreichen werde. Ansonsten habe die Sitzung ganz im Zeichen des Abschieds des Italieners gestanden, der zum Monatsende sein Amt an Christine Lagarde übergeben werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...