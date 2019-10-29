Sveriges Riksbank: Conditions for sale of Riksbank certificates

|AUCTION DATE:
|OCT 29, 2019
|START DATE:
|OCT 30, 2019
|MATURITY DATE:
|NOV 6, 2019
|NOMINAL AMOUNT:
|380.0 BLN
|FIXED RATE:
|-0.25 %
PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD OCT 30-NOV 6 2019: 435 BLN SEK.
AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 55 BLN SEK FOR THE PERIOD OCT 30-NOV 6 2019.
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 (CET) ON OCT 29 2019, AT THE LATEST.
CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 380.0 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET) ON OCT 29, 2019.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
Coming auctions with deviated auction date or maturity date
|Auction date
|Start date
|Maturity date
|2019-12-17
|2019-12-18
|2020-01-08