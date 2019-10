Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Adler Real Estate +0,58% auf 10,38, davor 8 Tage im Minus (-10,88% Verlust von 11,58 auf 10,32), Teamviewer +2,75% auf 23,15, davor 7 Tage im Minus (-7,28% Verlust von 24,3 auf 22,53), Stratasys +8,86% auf 18,79, davor 7 Tage im Minus (-6,9% Verlust von 18,54 auf 17,26), Petro Welt Technologies +0,86% auf 3,51, davor 6 Tage im Minus (-11,9% Verlust von 3,95 auf 3,48), BP Plc 0% auf 512, davor 5 Tage im Plus (5,56% Zuwachs von 485,05 auf 512), AMS -0,79% auf 41,65, davor 4 Tage im Plus (7,37% Zuwachs von 39,1 auf 41,98), Brent Oil-0,73% auf 61,23, davor 4 Tage im Plus (4,44% Zuwachs von 59,06 auf 61,68), Prairie Downs Metals +6,85% auf 0,156, davor 4 Tage ohne Veränderung , Drillisch +1,34% auf 24,22, davor 4 Tage im Minus (-25,87% Verlust von 32,24 ...

