Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Anstieg der Risikobereitschaft infolge der "Brexit"-Fristverlängerung und dem neuen DAX-Jahreshoch nahm das Interesse an als sicher geltenden Staatsanleihen ab, so die Analysten der Helaba.Entsprechend habe der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) seine Verluste ausgeweitet und im Tief bei 170,56 notiert. Damit seien die Unterstützungen im Bereich 170,73/76 unterschritten worden, und die Indikatorenlage sei getrübt. Verluste könnten sich nun bis in den Bereich um 170,00 ausweiten. Erste Widerstände seien um 171,30 und bei 171,96 zu finden, während die Widerstandslinie des September-Abwärtstrends bei 173,40 außer Reichweite liege. Die Trading-Range liege zwischen 170,00 und 171,20. (29.10.2019/alc/a/a) ...

