Der US-Nutzfahrzeughersteller Navistar gründet unter dem Namen NEXT eMobility Solutions einen eigenen Geschäftsbereich für Elektrofahrzeuge. Ziel ist es, ab Ende 2020 elektrisch angetriebene Schulbusse und ab Anfang 2021 mittelschwere Elektro-Lkw anzubieten. Neben den Fahrzeugen will Navistar auch einen Fokus auf die Beratung der Kunden legen - denn Unternehmen, die am Betrieb von Elektrofahrzeugen ...

