FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Einzelhandel kann im Vorfeld von Halloween am 31. Oktober auf zusätzliche Umsätze von 320 Millionen Euro hoffen. Demnach planen etwas mehr als 8 Prozent der Befragten in den Geschäften des stationären Handels oder im Internet gezielt Ausgaben zu Halloween, ergab eine vom Handelsverband Deutschland (HDE) in Auftrag gegebene Umfrage.

Beinahe zwei Drittel dieser Verbraucher geben jedes Jahr zu Halloween Geld aus, 12,5 Prozent der Befragten kaufen 2019 erstmals zu diesem Anlass ein. Insbesondere Verbraucher mit Kindern investieren zum Gruselfest.

"Mit 320 Millionen Euro Umsatz ist Halloween ein wichtiger Impuls für den gesamten Einzelhandel", erklärte der HDE. "Die Verbraucher decken sich dabei vor allem auch für Motto-Partys ein."

