DORTMUND (dpa-AFX) - Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist nach seiner Auftaktrede beim Digital-Gipfel in Dortmund beim Gang von der Bühne schwer gestürzt. Rettungssanitäter kümmerten sich am Dienstag um den am Boden liegenden CDU-Politiker. Helfer schirmten ihn mit einem schwarzen Laken ab./lic/DP/zb

