Frankfurt (ots) - emporia Telecom hat für sein Smartphone den PLUS X AWARD 2019 für höchste Kundenzufriedenheit erhalten. Der österreichische Hersteller von einfach zu bedienenden Smartphones für ältere Menschen punktet mit Service über den Kauf hinaus."Wir freuen uns sehr über den PLUS X AWARD. Diese Auszeichnung ist die Bestätigung unseres konsequenten Weges, den wir verfolgen", sagt Eveline Pupeter, Geschäftsführerin und Eigentümerin von emporia. "Wir arbeiten eng mit den Seniorinnen und Senioren zusammen und wissen deshalb genau, was ihre Bedürfnisse und ihre Anforderungen an ein Smartphone sind."Ein Baustein auf dem Weg zum Erfolg ist für emporia - neben guter Bedienbarkeit, ansprechendem Design und hoher Qualität - auch das breite Trainings- und Schulungsangebot, das gemeinsam mit Händlern und Netzbetreibern umgesetzt wird. "Wir verkaufen nicht nur Smartphones, wir achten auch darauf, dass unsere Kunden gut damit umgehen können", erklärt Pupeter.Der PLUS X AWARD ist der größte deutsche Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Er bietet dem Verbraucher Orientierung bei der Auswahl des geeigneten Produkts. Mit der Auszeichnung "Höchste Kundenzufriedenheit" werden jene Marken in den Fokus gerückt, die aus Sicht der Endverbraucher am besten auf die Bedürfnisse ihrer Kunden reagieren. Diese Marken glänzen nicht nur durch exzellente Produkte, sondern auch durch einen hervorragenden Service nach dem Kauf.Technologieführer emporiaDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibt Mobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und ist Technologieführer in diesem Bereich. Darüber hinaus hat emporia auch ein breites Spektrum an Zubehör und Festnetztelefonen im Sortiment. emporia wurde 1991 gegründet und ist heute weltweit in mehr als 30 Ländern vertreten. Alleineigentümerin ist Eveline Pupeter, die das Unternehmens gemeinsam mit einem erfahrenen Management-Team führt. emporia beschäftigt 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenhauptsitz ist Linz an der Donau.